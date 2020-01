Kommentar : Eine teure Notwendigkeit

Foto: TV/Friedemann Vetter

Bettingen Unsere Gesellschaft wird immer älter. Es ist also zu erwarten, dass der Verbrauch von Medikamenten ansteigen wird. Und somit auch die Menge an Arzneimitteln, die in Flüssen und Bächen landen.

Die Behörden planen derzeit, ausgesuchte Kläranlagen aufzurüsten. Doch das wird nicht reichen, um die Ökosysteme zu erhalten. Es stehen vor allem kleinere Gewässer auf dem Spiel. Dabei müssen, was immer das auch kosten mag, vor allem Kläranlagen besser ausgestattet werden. Eine für den Steuerzahler womöglich teure Notwendigkeit.