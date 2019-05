Natur : Eine Wanderung „typisch Eifel“

1. Mai bei der DJK Eintracht DIST Eine Wanderung „typisch Eifel“ mit Tradition Dahlem/Idenheim/Sülm/Trimport. Wandern in den 1. Mai ist Tradition bei der Eintracht DIST. Etwa 100 sportbegeisterte Vereinsmitglieder haben an der diesjährigen Wanderung, die wieder gemeinsam vom Lauftreff „DISTRunners“ und dem Tennisclub „TC DJK Eintracht DIST“ organisiert wurde, teilgenommen. Gemütlichkeit und Tradition standen im Mittelpunkt. Besonders für denjenigen, dem die Ein- oder andere Sportstunde vielleicht zu anstrengend oder schweißtreibend ist, war die Maiwanderung genau das Richtige. Unterwegs wurden zwei kleine Pausen gemacht und Kulinarisches angeboten. Nach dem Wandern – auf den Strecken wechseln sich Feld, Wald und Asphalt Beläge ab, so dass das Wandern für ganze Familien, vom Kleinkind in Kutschen bis zum Senior geeignet war – konnten sich alle bei Leckerbissen vom Grill und bei Kaffee und Kuchen im Ziel, in der Freizeitanlage der DJK Eintracht DIST im Wald zwischen Dahlem und Trimport, erfreuen. Natürlich wurde auf dem Weg viel geredet, Meinungen und Ansichten ausgetauscht, so dass man anschließend bestens über die Neuigkeiten im Sportverein informiert war. Foto: tv/Paul Kraus