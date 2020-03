KIRCHE : Eine Weitgereiste kehrt zurück nach Meckel

Helmut Dellwing (links) und Johannes Junk freuen sich über die frisch sanierte Orgel in der Kirche St. Batholomäus Meckel. Foto: tv/Ulrike Löhnertz

Meckel/OBERBETTINGEN Die gerade erst komplett sanierte Orgel der St.-Bartholomäus-Kirche ist ganz schön herumgekommen. Unter anderem spielt ein Zuchtbulle eine wichtige Rolle in ihrer Geschichte.

(utz) Was hat die Meckeler Orgel mit einem Zuchtbullen zu tun? Ganz schön viel. Denn sonst wäre sie gar nicht die Meckeler Orgel. Diese ungewöhnliche Geschichte hat Helmut Dellwing, Verwaltungsratsvorsitzender der Kirchengemeinde Meckel, aufgedeckt. Und zwar verkaufte Familie Alfons Begon vom Hof Badenborn 1959 ihren besten Zuchtbullen im Stall für 6000 Mark. „Dafür hätte man 1959 einen neuen VW-Käfer kaufen können“, erklärt Dellwing. Stattdessen stiftete Familie Begon das Geld und kaufte für die Katholische Kirchengemeinde Meckel eine Orgel. Und zwar eine gebrauchte, die seit 1930 in der Pfarrkirche Niederemmel (Mosel) stand.

Das Instrument wurde umgebaut und schmückt seitdem die Kirche St. Bartholomäus in Meckel — übrigens als erste Orgel an diesem Ort. Und das seit mehr als 60 Jahren. Was nicht ohne Folgen geblieben ist. „Die Orgel war nicht mehr in einem guten Zustand. Schon seit vielen Jahren wurde sie immer wieder provisorisch geflickt, aber nie grundlegend saniert“, sagt Dellwing.

INFO Fest zur Orgelweihe Die Einweihung der Orgel mit Dechant Klaus Bender und Pfarrer Frank-Oliver Hahn findet am Samstag, 7. März, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus, Meckel, statt. Mitwirkende: Organist Matthias Balzer, Leiter der Bischöflichen Kirchenmusikschule, MGV/Kirchenchor „Cäcilia“ Meckel (Leitung: Christina Becker). Am Sonntag, 8. März, ist um 18 Uhr ein Orgelkonzert in der Meckeler Pfarrkirche. Mitwirkende: Musikdirektor Reinhold Neisius an der Orgel; Marianne Collet-Stier (Querflöte); Kirchenchor-Gesangverein MGV „Cäcilia“ Meckel. Orgelbaumeister Hubert Fasen wird die Geschichte der Meckeler Orgel und deren historische Besonderheiten erklären. Der Eintritt ist frei.

Das sollte sich ändern. Vor drei Jahren fassten Verwaltungsrat und Gemeinde den Entschluss, das Instrument komplett sanieren zu lassen. Denn es war schwer durch Schimmel und Ungeziefer beschädigt. Es wäre schade gewesen, die Orgel aufzugeben, finden Dellwing und Ortsbürgermeister Johannes Junk. Schließlich handele es sich laut Aussage von Experten um ein historisch wertvolles Instrument, das vor 1870 gebaut wurde. Das kirchliche Denkmalamt sah das auch so – allerdings nur, was Teile des Gehäuses betrifft. So gab es lediglich laut Auskunft des Bistums einen Zuschuss von 25 Prozent zur Restaurierung des denkmalgeschützten Gehäuses, insgesamt 4300 Euro.

Das Gros der Kosten übernahmen die Pfarrgemeinde (40 000 Euro) und die Ortsgemeinde (35 000 Euro). Dafür hat die Gemeinde aber mit dem Bistum vereinbart, dass das Instrument in Meckel bleibe, falls die Kirche irgendwann einmal geschlossen werden sollte.

„Ich war sehr überrascht und froh, dass sich die Gemeinde so stark beteiligt“, sagt Dellwing. Aber auch die Pfarrgemeinde hatte ihre Hausaufgaben gemacht. Man habe, so Dellwing, seit vielen Jahren Rücklagen gebildet, da sich der zunehmende Verfall der Orgel abgezeichnet habe.

Gut zwei Jahre dauerte die Sanierung bei der Firma Fasen aus Oberbettingen. Bei der Renovierung gab es viel zu tun: So wurden fehlende oder abhanden gekommene Gehäuseteile originalgetreu entsprechend ersetzt, der Giebel des Mittelturms neu angefertigt, die Spiel- und Registertraktur restauriert, der Doppelfaltenbelag neu beledert, ein neuer elektrischer Winderzeuger installiert sowie die Windlade demontiert und grundlegend überarbeitet. Es gab sogar eine Exkursion von Meckeler Bürgern nach Oberbettingen, um sich von den umfangreichen Arbeiten zu überzeugen. Die Orgel war zu dem Zeitpunkt total zerlegt.

Nun ist alles wieder an seinem Ort, zusammengebaut und frisch intoniert. Noch haben die neue Orgel nur wenige gehört. Unter anderem Dellwing, der beim Einspielen dabei war. Er findet, dass sie schön klingt. Die Meckeler und ihre Gäste können sich am Wochenende ebenfalls davon überzeugen. Bei dem Orgelweih-Fest am Samstag und einem Konzert am Sonntag ist das neue Stück oft zu hören — und vielleicht auch die Geschichte vom Zuchtbullen und viele andere mehr.