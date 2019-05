KULTUR : Eine Wochenende im Zeichen der Kunst in Kyllburg

Eine Wochenende im Zeichen der Kunst in Kyllburg

Kyllburg (red) Der Fotochronist Joseph Quirin ist eine der wohl bekanntesten Kyllburger Persönlichkeiten. Zu seinem Lebenswerk gehören zahlreiche fotografische Pionierleistungen, die in der Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden sind.

Kurator Toni Nemes, geboren ebenfalls in Kyllburg, heute tätig in Wiesbaden, hat mit Unterstützung privater Sammler wie Manfred Morsbach aus Gransdorf und Johann Banz aus Eschfeld eine Auswahl von Quirins Arbeiten zusammengetragen und großflächige Abzüge erstellt.

Am gleichen Wochenende eröffnet der „Alternative Verein für Heimatpflege und Toleranz Waldburger Kylleifel“ die „KunstRoute Kyllburg“.Das Projekt „KunstRoute Kyllburg“ wurde von dem niederländischen Künstler Olivier Rijcken entwickelt, der sich in Kyllburg niedergelassen hat. Er hat ein Team von Künstlern aus den Niederlanden, Polen, Kuba und Deutschland eingeladen, deren Arbeiten überwiegend der Kunstgattung der Land-Art zuordnet werden. Diese zeichnet sich aus durch behutsame, aber pointierte Eingriffe in die Landschaft aus.