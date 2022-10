Besuch zum vierten Geburtstag : „Wir sehen doch nicht gleich aus!“: Wie lebt es sich als eineiige Drillinge?

Foto: TV/Christian Thome 8 Bilder Eineiige Drillinge aus Mettendorf: Mit Tara, Amara und Mila von Geburt bis Geburtstag

Mettendorf Einst kamen sie als Sensation in Trier zur Welt, jetzt werden die eineiigen Drillinge Tara, Amara und Mila vier Jahre alt. Und wollten zu ihrem Geburtstag unbedingt endlich selbst mit dem Volksfreund sprechen.

Eieiei, das wird eine Sause am Dienstag in Mettendorf. Drei Kindergeburtstage auf einmal – in einem Haushalt. So ist das, wenn man Drillinge hat. Ob das mehr Arbeit ist, als einen „einzelnen“ Geburtstag zu organisieren? „Kann ich nicht sagen“, meint Kira Fandel, „ich habe ja bisher immer nur für drei planen und organisieren müssen. Sicher kommen etwas mehr Gäste, aber viel Leben haben wir sowieso immer im Haus.“

Zum vierten Mal stellt Mama Fandel jetzt also einen Drillingsgeburtstag auf die Beine. Kurzer Rückblick: Es war der 11. Oktober 2018, als sich das Leben von ihr und ihrem Partner Willy Gass änderte. Damals kamen Tara, Amara und Mila in Trier zur Welt. Eineiige Drillinge, Chance eins zu 200 Millionen, unwahrscheinlicher als ein Lottogewinn (siehe Info). Angst vor der Zukunft hatten die beiden schon damals nicht, sagten sie beim Volksfreund-Besuch im Krankenhaus wenige Tage nach der Geburt.

Jetzt, erneuter Besuch in Mettendorf. Vier Jahre sind vergangen, Tara, Amara und Mila vom Baby zum Kita-Kind geworden. Diesmal ist es ihnen wichtig, selbst mit der Presse zu sprechen, freuen sich schon richtig darauf, denn – wie Tara sagt – „ich bin ja schon groß!“

Eineiige Drillinge aus der Eifel: So läuft es in der Kita

Das zeigt sich auch in der Kita, erklärt Tara. Da helfe sie am liebsten anderen Kindern. Amara wirft ein, dass es ihr in der Kita „super gut“ gefalle. Am liebsten spiele sie mit ihren Freundinnen in der Leseecke oder im Kreativraum. Mila hingegen sagt, sie sei am liebsten mit ihren Freunden draußen. Sie haben verschiedene Vorlieben.

Und jede ihren eigenen Kopf. Den hatten sie aber schon immer, sagt Papa Willy: „Den eigenen Kopf setzen sie auch gerne ein und versuchen sich so durchzusetzen.“ Aber: Wirkliche Unterschiede gebe zurzeit nicht, im Gegenteil: „In der Charakterentwicklung schauen sie sich viel voneinander ab.“

Apropos Entwicklung: Die geht ganz schön schnell voran. „Es war ein spannendes Jahr“, sagen die Eltern. Schnuller und Windeln brauchen die Mädels nicht mehr. Wie Tara sagen würde: Sie sind ja auch schon groß. Und es gab ein Jahres-Highlight: Tara, Amara und Mila fahren jetzt seit knapp drei Monaten ohne Stützräder auf ihren Fahrrädern. „Da sind sie wirklich besonders stolz drauf“, sagt Mama Kira Fandel.

Als wir die drei fragen, ob sie sich auch mal zanken oder immer lieb zueinander sind, könnte die Antwort nicht deckungsgleicher sein: „Nur lieb!“, sagen alle drei. Doch da haben sie den Plan ohne ihre Eltern gemacht. „Das müssen wir widerlegen“, sagen die, „sie streiten schon, aber das gehört zur Entwicklung dazu. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die aus seiner Mücke einen Elefanten machen können. Ist aber eine krank oder hat sich verletzt, sind sie sehr hilfsbereit und kümmern sich sehr liebevoll.“

Auch das Haus wird umgebaut

Kümmern muss sich die Familie aktuell auch um den Umbau des Hauses. Opa Andreas, Kiras Vater, ist eine Wohnung tiefer gezogen, sodass Kira und Willy jetzt aus zwei Wohnungen eine machen können. Das gibt mehr Freiraum für jeden. „Jedes der Mädels bekommt sein eigenes Zimmer“, sagt Willy Gass. Aber auch an die Eltern wird gedacht: Mama Kira bekommt eine neue Küche, Papa Willy ein Gaming-Zimmer zum Zocken von Videospielen. „Alle freuen sich riesig“, sagt der, „und helfen kräftig mit.“

Thema Hilfe: Auf die sind die Eltern teilweise durchaus angewiesen. Willy arbeitet Vollzeit als Koch, Kira Teilzeit in der Altenpflege. „Natürlich brauchen wir Unterstützung von anderen“, sagt Kira Fandel. Man habe immer noch eine Tagesmutter, die man auch definitiv benötige, da es ohne sie kaum möglich sei. „Aber natürlich sind auch unsere Familien eine riesige Hilfe, für die wir sehr dankbar sind. Wir versuchen jede Hürde zu meistern und so anstrengend es in manchen Phasen auch ist: Wir lieben Tara, Amara und Mila über alles.“

Eineiige Drillinge aus Mettendorf: Tara, Amara und Mila vor ihrem vierten Geburtstag Foto: TV/Christian Thome

Lassen wir aber noch mal die Hauptpersonen des dreifachen Geburtstages zu Wort kommen. Denn eines können nur sie beantworten: Wie ist es, wenn man zu dritt in der Kita gleich aussieht? Protest. „Wir sehen doch nicht gleich aus!“, sagen alle drei gleichzeitig wie aus der Pistole geschossen . Finden sie selbst. Denn: Ab und an komme es durchaus zu Verwechslungen durch die anderen Kinder, gibt Amara zu: „Es nervt, dass mich immer jemand anders nennt. Dann muss ich immer sagen: Ich bin aber Amara!“