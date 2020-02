Impulstag : Einen Neuanfang wagen

Sankt Thomas (red) Die Pastoralreferentin Hedwig Pelletier und der Dekanatsreferent Dyrck Meyer sowie der Familienberater Gerd Fösges laden fürSamstag, 20. Juni, von 10 bis 17 Uhr zu einem Impulstag zum Thema „Neuanfang“ im Exerzitienhaus St. Thomas ein.

Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer, die sich nach einer Trennung oder Scheidung neu orientieren. Es geht um Rückblick, aber vor allem auch darum, nach vorne zu schauen. Auch soll der Tag Abstand bringen und eine Oase für Leib und Seele sein.Die Kosten betragen zehn Euro. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06563/960700 oder per E-Mail an

hedwig.pelletier@bgv-trier.de

möglich.