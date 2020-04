Justiz : „Gedacht habe ich nichts“

Mettendorf/Trier Eine psychisch kranke 71-Jährige muss sich für den mutmaßlichen Mordversuch an ihrem Ehemann verantworten.

Ein 72-jähriger Mann schaut am 4. August 2019 die Nachrichten in seinem Arbeitszimmer. Um kurz nach 7 Uhr soll sein Abendprogramm gestört worden sein, als ihm seine Ehefrau ein großes Fleischermesser von hinten in der Rücken rammt. Die Frau soll daraufhin ins Badezimmer gelaufen sein, um sich mit einer Rasierklinge die Pulsadern aufzuschneiden. Beide Eheleute überleben ihre Verletzungen.

Das Eintreffen der Polizei am Tatort sei dramatisch gewesen. Der Geschädigte, der auch den Notruf wählte, empfing blutverschmiert mit tropfender Stichwunde am Rücken, die Beamten, zwei Ersthelfer kümmerten sich bereits um ihn. Die Frau fanden die Beamten, ebenfalls blutverschmiert und mit waagerechten Schnitten durch die Pulsader, nach kurzer Zeit im Badezimmer vor.

Das Opfer wurde intensivmedizinisch in Trier, die mutmaßliche Täterin ambulant in Bitburg und später stationär in der Psychiatrie in Gerolstein behandelt.