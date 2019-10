Info

Eigentumswohnungen liegen in Bitburg im Trend. Meist sind die Wohnanlagen, die in der Stadt entstehen, schon vor Bauende vermarktet. Kein Wunder also, dass der Boom anhält: An der Neuerburger Straße, am Pintenberg, in der Franz-Mecker-Straße und der Heinrichstraße – überall entstehen Mehrfamilienhäuser. Großprojekte wie das Carré am Bedaplatz und ein Komplex im Rautenberg sind geplant.