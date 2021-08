Beruf : Einführungstag für sechs Auszubildende

Am Einführungstag in der Geschäftsstelle in Gerolstein gab es Gelegenheit zum ersten Kennenlernen und zum Austausch. Foto: Caritasverband Westeifel

Gerolstein (red) Sechs Auszubildende haben eine generalistische Pflege­ausbildung beim Caritasverband Westeifel begonnen. Am Einführungstag in der Geschäftsstelle in Gerolstein gab es Gelegenheit zum ersten Kennenlernen und zum Austausch. Silke Mathey, stellvertretende Caritasdirektorin, hatte die jungen Menschen dort empfangen.

