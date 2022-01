Prozess vor dem Trierer Verwaltungsgericht : „Wir sind hier nicht auf dem Basar!“ – Einigung im Streit um Tourismusabgabe – Campingplatz-Betreiber aus Preischeid zahlt

Trier/Arzfeld Ein Campingplatzbetreiber aus Preischeid stritt sich vor dem Trierer Verwaltungsgericht mit der Verbandsgemeinde Arzfeld. Es ging um fehlende Beiträge zur Tourismusabgabe. Nun haben sich beide Parteien geeinigt.

„Wir sind hier nicht auf dem Basar!“ mahnt die Vorsitzende Richterin Christiane Verheul am Trierer Verwaltungsgericht die beiden Prozessparteien. Aber klar: Es geht um viel Geld. Darum streiten auf der Klägerseite Ralf Wollwert, Hotelier und Campingplatzbetreiber aus Preischeid, die von ihm verklagte Verbandsgemeinde Arzfeld wird vertreten durch ihren Fachreferenten Josef Freichels. Beide sind spürbar in Kampfeslaune nach Trier gereist.

Es geht um die Gästeabgabe von einem Euro pro Nacht

Grund des Streits: Es geht um die Campingplätze Machtemesmühle und Schwaberg, die der Kläger bei Arzfeld betreibt. Das sind „Touristische Anlagen“, und für solche sind in der VG Arzfeld seit Juli 2018 eine Gästeabgabe von einem Euro pro Nacht und Nase zu zahlen. Das Geld fließt zweckgebunden in die touristische Infrastruktur wie etwa das Freibad Waxweiler oder den Unterhalt von Wander- und Radwegen.

Betreiber war Pflichten nicht vollumfänglich nachgekommen

VG schätzte Übernachtungszahlen – Angeklagter kritisiert das

Parteien einigen sich

An diesem Punkt bringt Vorsitzende Verheul erstmals das in Gerichtskreisen unschöne Wort „Basar“ ins Spiel. Aber sie bietet gleichzeitig beiden Parteien einen (gerichts)kostengünstigen Vergleich ohne Urteil an, sofern die sich darauf einigen wollten. 18.000 Euro und nicht weniger für die fraglichen Jahre 2018 bis 2020 erklärt dazu VG-Vertreter Freichels. Darauf Rechtsanwalt Schulzig: „Frau Vorsitzende, das ist kein Basar, ich bin da Ihrer Meinung, aber wir sollten uns bei 16.500 Euro treffen, zahlbar in zwölf Monatsraten.“