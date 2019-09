Handel : Einkaufen in der Heimat

Bitburg Die Aktion „Heimat shoppen“ in Kooperation mit der IHK Trier wird erstmals am Samstag, 28. September, in Bitburg stattfinden. Mit „Heimat shoppen“ soll ins Bewusstsein gebracht werden, dass die Händler, und mit ihnen viele Gastronomen und Dienstleister, für ein lebenswertes und attraktives Innenstadt-Umfeld sorgen.

