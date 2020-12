Feuerwehr : Einsätze wegen Starkregens

Südeifel Die Feuerwehr Südeifel ist am Mittwoch wegen des Starkregens zu mehreren Einsätzen ausgerückt. So waren in Bollendorf und Enzen Fahrbahnen überflutet und in Irrel drohte ein Bach überzulaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken