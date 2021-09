Bildung : Regino-Gymnasium in Prüm begrüßt neue fünfte Klassen

Klasse 5p2 mit Klassenleiterin Alexandra Pütz. Foto: Martin Leineweber

Prüm (red) 51 Mädchen und 40 Jungen wurden in die Schulgemeinschaft des Regino-Gymnasiums in Prüm aufgenommen. Die Einschulungsfeier – coronabedingt in zwei Durchgängen – begann für die insgesamt vier Klassen in der Prümer Basilika.

Nach einer kurzen Andacht mit Pfarrerin Ilona Fritz von der evangelischen und Pfarrer Christoph Kipper von der katholischen Kirchengemeinde begrüßte Schulleiter Albrecht Petri die neuen Schülerinnen und Schüler: zunächst die Klassen 5a1 und 5p1, dann im zweiten Durchgang 5a2 und 5p2.

51 Mädchen und 40 Jungen besuchen die neuen fünften Klassen am Regino-Gymnasium - hier Klasse 5a1. Foto: Martin Leineweber

Klasse 5a2. Foto: Martin Leineweber

Klasse 5p1. Foto: Martin Leineweber

Hatte schon die Andacht den neuen Sextanern Mut zugesprochen und darauf hingewiesen, dass sie alle auf vier Jahre Grundschulerfahrung zurückschauen, so griff Petri nach einer kurzen Beschreibung der Lage unter der „Herrschaft Coronas“ und nach dem Hochwasser diesen Wunsch auf. Ausgehend von dem Kinderbuch „Klopf an“, wünschte er den neuen Schülerinnen und Schülern, mit Mut und Neugierde an die Türen in ihrer neuen Schule zu klopfen. Er lud sie ein, zu entdecken, was sich hinter den Türen verbirgt, Fragen zu stellen und Neues zu erschließen. Das Regino-Gymnasium biete einen Raum, in dem die Schülerinnen und Schüler in Ruhe ankommen, in Ruhe das Lernen lernen und vor allem Freundinnen und Freunde finden können.

Orientierungsstufenleiter Rainer Mäling bei seiner Ansprache in der Karolingerhalle. Foto: Martin Leineweber

Nach der Begrüßungsrede übernahmen die Klassenleiterinnen das Wort und die Regie. Allen war die Vorfreude auf ihre neuen Klassen anzumerken: Dr. Katharina Manderfeld (5a1), Nicole Ortmans-Kribs (5p1), Julia Laschefski (5a2) und Alexandra Pütz (5p2). Während die Kinder mit ihnen und den Klassenpatinnen (Mara Michels, Britta Wonner, Emilie Wiese, Svea Hoffmann, Lara Lenerz, Michelle Schier und Anna Heinz) sowie einem Klassenpaten (Jaden Dahm) durch Sakristei und Kreuzgang in ihre Klassenräume gingen, konnten die Eltern sich weiter über die Schule informieren.

Das Gymnsaium dankt dem Schulträger, der es ermöglicht hatte, die Karolingerhalle zu mieten. Hier standen Rainer Mäling als Orientierungsstufenkoordinator und Pia Mattes als Mittelstufenkoordinatorin Rede und Antwort.