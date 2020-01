Stadt will Mötscher Gerätehaus sanieren : Ein Signal an die Feuerwehr

Feuerwehrgerätehaus Mötsch Bitburg. Foto: Stadtverwaltung Bitburg/Werner Krämer

Bitburg Einstimmig hat der Bauausschuss der Stadt Bitburg beschlossen, dass das Gerätehaus in Mötsch für rund 170 000 Euro saniert wird.

(de) Der Putz bröckelt, das Mauerwerk ist feucht, das Dach faul: Das Feuerwehrgerätehaus in Mötsch hat schon bessere Tage gesehen. Auch in der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt. Das Gebäude sei in einem „sanierungsbedürftigen Zustand“, sagt Bauamtsleiter Berthold Steffes. Besonders das Dach macht Probleme.

Jedes Jahr wird die Eindeckung durch einen Fachbetrieb untersucht und Schadstellen ausgebessert. Lange geht das nicht mehr so. Auch, weil es nicht gerade Wertschätzung zum Ausdruck bringt, dass die Mötscher Feuerwehr in einem so maroden Gebäude untergebracht ist. Es sei wichtig, ein Signal an die Wehr zu geben, heißt es immer wieder in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.

„Es nicht so, wie in der Zeitung stand, dass die Stimmung in der Wehr schlecht wäre“, sagt Heiko Jakobs (SPD), Mötscher Ortsvorsteher und Mitglied im Bauausschuss. Die Mötscher Wehr sei nur personell derzeit reduziert. Einige Kameraden haben ihr Ehrenamt im Zuge des Feuerwehr-Streits niedergelegt – und noch nicht wieder aufgenommen. Es ginge um ein „wichtiges Signal“ an die Wehr, sagt auch Jakobs. Der Geräteschuppen müsse saniert werden.

Zu dem Gebäude gehört auch ein Schlauchturm. Da dieser „Turm ortsbildprägend“ sei, solle er – so hat es die Denkmalpflege, aber auch der Ortsbeirat gewünscht – erhalten werden. Unter Denkmalschutz steht der Turm nicht.

Von den Gesamtkosten von rund 170 000 Euro fallen allein 80 000 Euro für die Hüllensanierung des Turms an. Zu dieser Ausgabe ist der Bauausschuss nur bereit, wenn sich für den Turm auch eine Nutzung findet. Es heißt, ein privater Investor könne sich vorstellen, in dem Schlauchturm kleine Ferienwohnungen anzubieten. Spruchreif ist das aber noch nicht.

Zwei Seiten eines Gebäudes: Die Mötscher Feuerwehr hat ihr Gerätehaus in einem alten Gebäude mit Turm. Foto: Stadtverwaltung Bitburg/Werner Krämer