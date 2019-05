WEIDINGEN : Das erste Kapitel erfolgreich beendet

Im Haushalt eingeplant sind auch 410 000 Euro für die Sanierung des Hallenbads in Irrel. Damit erfüllt die VG Südeifel die Voraussetzung für die rund 3,7 Millionen Euro, die der Bund aus einem Sonderprogramm für kommunale Einrichtungen als Zuschuss zugesichert hat. Foto: Uwe Hentschel

WEIDINGEN Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat Südeifel zum Abschluss seiner Legislaturperiode den Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 genehmigt. Eine Senkung der VG-Umlage ist derzeit kein Thema, wird aber für die Zukunft angestrebt.

Wenn der Kämmerer erst einmal in das Zahlenwerk eingetaucht ist, findet er aus seinem Element nur mühsam wieder heraus. „Eigentlich sollte es gar nicht so lange dauern“, sagt Michael Mainz grinsend, nachdem er den Mitgliedern des Verbandsgemeinderats Südeifel in einer knapp einstündigen Präsentation die wesentlichen Eckdaten des Doppelhaushalts 2019/2020 präsentiert hat.