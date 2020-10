Einzelhandel : Service und Sicherheit an oberster Stelle

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Einzelhändler bekommen die Auswirkungen von Corona deutlich zu spüren: Immer weniger Menschen gehen in die Läden einkaufen. Aus der Sicht vieler Inhaber ist jedoch nicht nur das Virus daran schuld.

All das sind einfache Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz aller dienen. Und auch wenn es erwiesen ist, dass die Infektionszahlen durch Privatpartys in die Höhe geschossen sind, trauen sich viele Kunden nicht in die Innenstädte. Lars Messerich, Geschäftsführer des gleichnamigen Bekleidungsgeschäfts in der Bitburger Fußgängerzone, sieht ein Problem in der Darstellung des Virus nach außen. „Es ist natürlich ernst zu nehmen, aber dennoch wird zu wenig kommuniziert, wie sicher die Geschäfte sind, wie sicher es ist, sich in der Stadt aufzuhalten und dass es keinerlei Bedenken geben muss.“ Als Erster Vorsitzender des Gewerbevereins Bitburg fügt er hinzu: „Es ist eine sehr schwierige Zeit, deshalb appellieren wir an die Menschen, dass sie lokal einkaufen können und dass sie keine Bedenken haben müssen.“