Stadtentwicklung und Einzelhandel : Kyllburg macht Hausaufgaben für morgen

Leerstände in kyllburg. Foto: TV/Maria Adrian

Kyllburg Mit Hilfe eines Konzepts soll die Stadt die Grundversorgung sicher stellen. Die Leerstände sind dabei Problem und Potential zugleich.

„Taten statt Worte“ steht auf einem Plakat, das an einer Haustür an einem sanierten Haus in der Kyllburger Bahnhofstraße angebracht ist. Es sind Fotos des Gebäudes vor und nach einer Sanierung zu sehen. Weiter heißt es: „So sah dieses Haus nach sehr langem Leerstand aus und unser Haus gegenüber war durch Leerstand auch mal so übel dran, 48 000 Arbeitsstunden später geht’s beiden Häusern wieder gut.“ Es folgt noch ein Zitat des französischen Schauspielers und Dramatikers Molière: „Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“

An anderen Stellen in der Bahnhofstraße und in der Hochstraße dokumentiert der Zustand mancher Häuser, dass noch mehrere Tausend Arbeitsstunden nötig wären, um manche Gebäude wieder in Schuss zu bringen. Viele der leerstehenden Häuser sind Gewerbeimmobilien, die schwer zu verkaufen sind, wie Hubert Franzen von

Info Konzept ist im Rathaus oder online einzusehen Der Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, den die Firma Isu im Auftrag der Stadt Kyllburg erstellt hat, kann nun öffentlich eingesehen werden und zwar ab sofort bis einschließlich Donnerstag, 8. August, im Rathaus der Verbandsgemeinde Bitburger Land, Verwaltungsstelle Kyllburg, Marktplatz 8, in Kyllburg. Während dieser Frist kann sich die Öffentlichkeit über die Ziele und Zwecke sowie über die Auswirkungen der Planung unterrichten und Stellungnahmen zu dem Konzept vorbringen. Parallel dazu werden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am elektronischen Beteiligungsverfahren. Auf der Homepage der Verbandsgemeinde Bitburger Land - www.bitburgerland.de unter Bürgerservice / Bauleitplanung / Bebauungspläne im lfd. Verfahren / Kyllburg - Einzelhandelskonzept - kann Jedermann Einsicht in den Konzeptentwurf nehmen, die Unterlagen abrufen und auch auf elektronischem Wege zu dem Entwurf Stellung beziehen. Dieser Dienst steht nur während der Beteiligungsfrist vom 8. Juli, bis einschließlich 8. August, zur Verfügung.

„Immobilien Franzen Alpha-Hausverwaltungs GmbH“ in Bitburg weiß. Und: „Der Rückgang des Einzelhandels hinterlässt Spuren, nicht nur in Kyllburg.“ Er, der seit fast 30 Jahren im Geschäft ist, betont aber auch: „Für freistehende Einfamilienhäuser gibt es in Kyllburg eine Nachfrage – auch im höherpreisigen Bereich.“ Sein Büro bietet – wie auch die Sparkasse und die Volksbank – Kyllburger Immobilien an. Franzen hat auch ein Gebäude in der Bahnhofstraße im Angebot, für das die Nachfrage allerdings noch zu wünschen übrig lässt. Aber es gibt auch andere Beispiele wie im Fall des ehemaligen Gasthauses Hahn – gegenüber dem Rathaus, das von einem Investor gekauft wurde, der das Anwesen umbauen möchte. Und der Eifeler Hof in der Hochstraße ist so ein „Hoffnungsträger“, wie es Stadtbürgermeister Wolfgang Krämer bezeichnet. Wo ein Hotel ist, da werde auch der Einzelhandel im Umfeld gebraucht, ist der Stadtbürgermeister sicher.

Der Einzelhandel ist auch der Kern des Konzepts, das das Planungsbüro Isu im Auftrag der Stadt Kyllburg entworfen hat (siehe Info). „Mit dem Konzept definieren wir unseren Mikro-Wirtschaftsraum als Grundversorgungszentrum, sagen, was uns wichtig ist wie die Hochstraße, das Kyllufer und die Industrie- und Talstraße.“ Das sei auch eine gute Stütze für Investoren, um zu sehen, welches Einzugsgebiet das Kleinzentrum Kyllburg hat, wie die Kaufkraftzahlen und die Entwicklungsmöglichkeiten sind. „Wir machen unsere Hausaufgaben für morgen“, sagt der Stadtbürgermeister. So sieht der Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts auch vor, den Bereich Hochstraße und Marktplatz – also den historischen Ortskern – gestalterisch aufzuwerten, um zum Verweilen einzuladen durch Betonsitzstufen und Infotafeln. Klar ist auch, dass Kyllburg kein Standort für größere Einzelhandelsunternehmen ist – mit Ausnahme des südlicheren Stadtbereiches.

Laut Entwurf eignen sich aber entlang der Bahnhofstraße und der Hochstraße einige Leerstände zur Wiedernutzung. Da sei noch Potential. Die Beseitigung der Leerstände sieht auch Klaus Zimmermann als zentralen Punkt an. Der Chef des Ingenieurbüros Isu befasst sich seit Jahren mit der Entwicklung Kyllburgs, quasi seit 1996, dem Jahr, seit die Stadt in der Städtebauförderung des Landes ist.

„Wir können die Welt nicht retten, aber wir können die Attraktivität Kyllburgs stärken“, glaubt Zimmermann. Er weiß auch, dass das mitunter ist wie das Bohren dicker Bretter. So hatte sein Büro einmal einen Plan für den Ausbau der Hochstraße ausgearbeitet. Der sah einen kleinen Park gegenüber des Eifeler Hofs vor mit Rasenfläche und kleinem Brunnen – ein Platz zum Verweilen mit einer schönen Aussicht. Zunächst gab es Zustimmung, doch dann immer mehr kritische Stimmen wegen der Kosten. Der Plan landete schließlich in der Schublade.

Zimmermann sieht auch gute Ansätze und hält es für wichtig, dass zum Beispiel auch über eine Brücke über die Kyll nachgedacht werden sollte, um den Campingplatz mit der anderen Seite und dem Freibad zu verbinden.

Oben erinnert die Fassade des Hauses an den Glanz des 19. Jahrhunderts und unten an das Gegenteil. Foto: TV/Maria Adrian

Für das einstige Gasthaus zum Hahn ist ein Investor gefunden. Foto: TV/Maria Adrian

Das Haus in der Bahnhofstraße hat schon bessere Zeiten gesehen. Foto: TV/Maria Adrian