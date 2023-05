Theater Viel Applaus für amüsantes Chaos: Theatergruppe Eisenach spielt in Gilzem

Das Eisenacher Bauerntheater führte am Freitag und Samstag in Gilzem „Eisenach sucht den Superstar“ auf, ein Lustspiel in drei Akten.

29.05.2023, 14:30 Uhr

Von links: Gesangstalent Sarah (Anne Zirra), bester Gast Achim (Thomas Weber), Gesangstalent Chantal (Benedikt Sehr) und Wirt Ricco (Stefan Halm). Foto: Hans Kraemer