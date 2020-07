Geschichte der Nims-Sauertalbahn : Eisenbahnbrücke Irrel: Damals Neubau, heute Rückbau

Die Eisenbahnbrücke zwischen Niederweis und Irrel wurde in den Jahren 1951/52 erbaut. Otto Endres aus Niederweis war als 16-Jähriger als Nietenwärmer am Bau beteiligt und drücke auch auf den Auslöser seiner Kamera. Foto: Privatarchiv Otto Endres/Otto Endres

IRREL Die alte Eisenbahnbrücke über die Nims zwischen Niederweis und Irrel wird in den nächsten Tagen zurückgebaut. Die Nims-Sauertal-Bahnstrecke ist damit Geschichte. Zeitzeuge Otto Endres aus Niederweis hat seinerzeit am Brückenbau mitgearbeitet.

Dieses ist übrigens, was nicht jedem bekannt sein dürfte, kein Original mehr. „Die historische Bahnbrücke wurde beim Rückzug der deutschen Wehrmacht am Ende des Zweiten Weltkrieges einem irrwitzigen und sinnlosen Befehl folgend gesprengt“, erklärt Ralph Schmitz von der Volkshochschule Bitburger Land.

Sie stammt also nicht aus den Jahren 1910 bis 1915, als die Nims-Sauertalstecke in mehreren Teilstücken gebaut und eröffnet wurde und von Erdorf über Bitburg und Irrel bis nach Wintersdorf, Metzdorf und Mesenich führte. Sondern sie wurde erst rund 40 Jahre später errichtet.

Beim Bau der Eisenbahnbrücke hat der Niederweiser als 16-jähriger Junge sein erstes Geld verdient. Er war damals als sogenannter Nietenwärmer eingesetzt, erzählt der Zeitzeuge und erklärt: „Die Einzelteile der Brücke wurden angeliefert und mit Nieten verbunden. Dazu mussten diese Eisenkeile auf sogenannten Feldschmieden stark erwärmt werden. Glühend heiß wurden sie in die Verbindungen eingebracht und von beiden Seiten rundgeklopft.“ Für diese schweißtreibende Arbeit hat Endres damals übigens 90 Pfennig in der Stunde verdient.

Dort heißt es: Nachdem die Kreisstadt Prüm 1883 an das überregionale Eisenbahnnetz angeschlossen worden war, habe auch Bitburg seine Bemühungen um eine Anbindung an die Eifelstrecke verstärkt.

Doch so schnell wie man sich das gewünscht hatte, ging es dann noch. Es sollten ja noch 20 Jahre vergehen bis in Berlin die Nebenbahn Bitburg-Erdorf genehmigt wurde. Die Mühlen der Bürokratie mahlten also schon damals recht langsam.