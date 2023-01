Auferstanden aus der Flut : Eisenbahnfreunde Jünkerath und ihr neues Museum: Wenn Schockfrosten historische Zeitzeugen rettet

Foto: Nowakowski Vladi

Jünkerath Ein neues Museum, unerwartete Spendengelder, außerfahrplanmäßige Reisen und gerettete Exponate: Nach zwanzig turbulenten Monaten kann die Arbeit der Eisenbahnfreunde weitergehen - doch ein schwerwiegendes Problem gibt es noch.

Ein Blick zurück in den Juli 2021: Hunderte Ausstellungsstücke, die von der spannenden Eisenbahngeschichte Jünkeraths und der gesamten Eifel erzählen, hat die Flut beschädigt oder gleich unwiederbringlich zerstört. Vor dem kleinen Museum in der Bahnhofstraße wird auf den Pflastersteinen ausgelegt, was die vielen freiwilligen Helfer aus den Schlamm retten können, nachdem die Kyll die Räume wieder freigegeben hat. Die historischen Pläne und Unterlagen, unersetzliche Zeitzeugnisse des Eisenbahnbaus in der Eifel seit den 1870er Jahren, sind nur noch ein brauner Haufen durchweichten und verklebten Papiers. Auf einen Tipp hin werden in aller Eile Tiefkühltruhen herangeschafft, ein Einfrieren könne die Dokumente retten, heißt es.

Dezember 2022: Im neuen Museum der Eisenbahnfreunde in der Mühlengasse liegt ein altes Fahrtenbuch auf dem Tisch. Lediglich einige blassbraune Flecken erinnern noch daran, in welch erbärmlichen Zustand das Buch noch vor wenigen Monaten war. „Mit der Methode des Schockfrostens konnten viele, aber leider nicht alle der Schriftstücke und Pläne gerettet werden“, erzählen Manfred Jehnen und Rainer Helfen vom Vorstand des Vereins. Trotz der vielen Verluste sei ein Aufgeben keine Option gewesen, alle Exponate, die zu retten waren, wurden gesäubert und falls nötig repariert und haben inzwischen Platz in den neuen, in rund 3000 Stunden in Eigenleistung hergerichteten Räumen gefunden. „Die Sammlung wächst dank vieler Menschen, die ihre Erinnerungsstücke spenden, weiter“, sagt Manfred Jehnen.

Eine ungewöhnliche Spende war es auch, die den Verein im vergangenen Sommer nach Sachsen führte. Im Oktober 2021 kam Ralf Hänsel, Landrat des Kreises Meißen in die Vulkaneifel, um die Summe von insgesamt 60 000 Euro an verschiedene, von der Flut geschädigte Vereine zu übergeben. Auf Anfrage des Landrats hatte die Kreissparkasse Vulkaneifel einige Kandidaten genannt, die dringend Unterstützung benötigten. Die Eisenbahnfreunde Jünkerath wurden mit 15 000 Euro bedacht - eine Summe, die entscheidend beim Aufbau des neuen Museums und der Restaurierung der geschädigten Exponate half. „Im vergangenen September sind wir mit einigen Mitgliedern nach Meißen gefahren, um uns zu bedanken“, sagen Helfen und Jehnen. Der Gegenbesuch führte die Reisegruppe auch zur Museumsbahn im nahen Radebeul - aber auch zu einem besonderen Menschen in der Sächsischen Schweiz: „Lothar Hanisch betreibt dort mit den „Eisenbahnwelten Rathen“ die größte Gartenbahnanlage der Welt“, erzählt Manfred Jehnen. „Als er 2021 von unserem Schicksal erfuhr, hat er kurzerhand eine Spendenbox aufgestellt und Ende des Jahres einen Betrag von 630 Euro überwiesen.“ Die Eisenbahnfreunde erhielten zusätzlich einen Brief von Lothar Hanisch, der sicherlich einen Ehrenplatz im neuen Museum verdient: „Wir selbst leben direkt an der Elbe und erfuhren nach dem Hochwasser 2013 eine große Hilfsbereitschaft. Euer Museum und euren Verein hat es schwer getroffen. Nun ist es Zeit, etwas zurückzugeben“, schreibt der Eisenbahnfan aus Sachsen.