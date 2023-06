Denkmal Eisengießerei Andy steht am Kreisverkehr

Seit März dieses Jahres wurde nach einem geeigneten Standort in der Gemeinde gesucht, in der Zwischenzeit war Andy im Hof des stillgelegten Betriebsgeländes geparkt. Nun gibt es eine Lösung: „Es war eine spontane Entscheidung, getroffen gemeinsam mit den ehemaligen Mitarbeitern der Gießerei und dem Gemeinderat“, sagt Ortsbürgermeister Norbert Bischof. „Der Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Stadtkyll erschien uns allen als der richtige Ort.“ Zwar stehe die Statue nicht in der Mitte des Kreisels – denn der Platz sei belegt – sondern am Rande. „Aber vielleicht nicht für immer“, fügt Bischof hinzu. Denn ein herausragender Platz in der Nähe des Bahnhofs Jünkerath sei für Andy mehr als angemessen.