40 Jahre Eissporthalle : Eishalle Bitburg bereitet sich auf großes Jubiläum vor – Warum man trotz Energiekrise optimistisch bleibt

Betriebsleiter Marco Brück (links) und Eismeister Philipp Dahm freuen sich auf die neue Saison. Sie sorgen dafür, dass es in der Eishalle rund läuft. Foto: TV/Anja Theis

Bitburg Die Eishalle in Bitburg startet am Samstag in die neue Saison – der Energiekrise zum Trotz. Wie das möglich ist und was Besucher zum runden Geburtstag erwartet.