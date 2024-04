Erheblich mehr Besucher So lief die Saison 2023/24 in der Eissporthalle Bitburg

Seit September schlittern die Kufen über die 1800 Quadratmeter große Fläche in der Bitburger Eissporthalle. Die Bären schießen mit ihren Hockeyschlägern blitzschnell über das Eis, und Kinder wagen sich vorsichtig mit Gleitschuhen auf die glatte Oberfläche. In den vergangenen Monaten haben wieder Tausende Besucher ihre freien Stunden in der Eissporthalle verbracht – der einzigen, die es in der Region noch gibt. Doch auch in Bitburg muss das Eis irgendwann verschwinden. Mit der traditionellen Abtau-Fete endet am Samstag, 6. April, die Saison 2023/24 (siehe Info).