Neue Eislauf-Saison So holen die Bitburger Eismeister ihre Halle aus dem Sommerschlaf

Es ist ein ganz logischer Dreisatz: Im Sommer ist es warm. Wo es warm ist, ist kein Eis. Und wo kein Eis ist, kann niemand eislaufen. Bedeutet also, dass es in einer Eishalle wie der in Bitburg den ganzen Sommer über nichts zu tun gibt? Nö. Auch in den warmen Monaten fällt Arbeit an.