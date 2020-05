Corona-Pandemie : Elf  Menschen im Kreis sind mit Corona infiziert

Bitburg (red) 45 Menschen haben sich am Mittwoch bei der Sichtungsstelle Corona in Bitburg vorgestellt, die auch alle getestet wurden. Laut Mitteilung der Kreisverwaltung haben sich bisher im Eifelkreis insgesamt 184 (+1) Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Davon gelten 169 (unverändert) als genesen. Der Eifelkreis verzeichnet vier Sterbefälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt somit bei 11. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist in dieser Woche wegen Christi Himmelfahrt nur noch am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.