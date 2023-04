Interview mit Cascade-Chefin Elfriede Grewe Chefin des Cascade-Bads auf dem Absprung

(de) Heute ist es die Attraktion in Bitburg und zieht Gäste weit über die Grenzen des Landkreises in die Stadt. Rund Sechs Millionen Besucher waren seit der Eröffnung 1995 grob überschlagen im Cascade-Bad. 14 Millionen Euro hat das Bad gekostet, das 2003 für rund 1,3 Millionen Euro um einen Saunabereich erweitert wurde. Ein Jahr später übernahm Elfriede Grewe die Leitung – die damit fast 20 Jahre an der Spitze des Cascade stand.