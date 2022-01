Pandemie und Jugend : Was Kinder und Jugendliche jetzt brauchen

Armin Krenz referiert beim klassenübergreifenden Elternabend der Grund- und Realschule plus Neuerburg. Foto: Grund- und Realschule plus Neuerburg

NEUERBURG Die Grund- und Realschule plus Neuerburg hat sich im Rahmen von Elternabend und Studientag mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Schüler befasst.

(uhe) Dass junge Menschen unter der Corona-Pandemie besonders leiden, zeigt sich im Schulalltag. Zumindest lassen sich dort Anzeichen dafür erkennen, dass die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen an vielen Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorübergehen. „Wir merken, dass Frust und aggressives Verhalten in den vergangenen Jahren zugenommen haben und dass es auch beim Umgang miteinander immer häufiger an Respekt fehlt“, sagt Holger Weber, Konrektor der Grund- und Realschule plus Neuerburg.