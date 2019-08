Selbsthilfe : Austausch für Eltern autistischer Kinder

Prüm (red) Der Verein Autismus Trier lädt Eltern autistischer Kinder zu einem regelmäßig stattfindenden moderierten Elternkreis ein. Die Elternkreise finden alle zwei Monate, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr, im Gruppenraum der Caritas, Kalvarienbergstraße 1 in Prüm statt.

Die nächsten Treffen sind Dienstag, 20 August, sowie am Dienstag, 15. Oktober. Um Anmeldung unter Telefon 0651/60344132 oder per E-Mail an selbsthilfe@autismus-trier.de wird gebeten.