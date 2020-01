Wirtschaft : Ende 2020 steht das neue Volksbank-Netz

Info

Das Geschäftsgebiet der Volksbank Eifel erstreckt sich über den Eifelkreis Bitburg-Prüm – ohne den Irreler und Arzfelder Raum – und umfasst das Gerolsteiner Land sowie einen Zipfel des Trierer Lands.

Die Bank, die 2017 durch die Fusion der ehemaligen Volksbank Bitburg und der Volksbank Eifel-Mitte entstanden ist, zählt rund 74 000 Kunden und 35 000 Mitglieder. Damit ist etwa jeder dritte Einwohner im Geschäftsgebiet Mitglied der Genossenschaftsbank, mehr als jeder Zweite ist Kunde.

Der Umbau: 2017 hat die Volksbank angekündigt, ihr Vertriebsnetz umzubauen. Dazu gehörte, dass 17 kaum noch genutzte Filialen geschlossen wurden (der TV berichtete).

Mit klassischen Geschäftsstellen ist die Volksbank an acht Standorten vertreten, an denen Schritt für Schritt auch das VR Sisy System integriert wird: Speicher, Bitburg, Prüm, Gerolstein, Welschbillig, Neuerburg, Hillesheim und Stadtkyll.

Beim VR Sisy Servicepoint können Kunden all das, was sie früher am Schalter erledigt haben, digital mit einem über Video zugeschalteten Berater angehen, ob Geld ein- oder auszahlen sowie Überweisungen tätigen. Die Kabine mit Video ist von 7 bis 19 Uhr geöffnet. VR Sisy Servicepoints gibt es bereits in Speicher, Üxheim, und Jünkerath, Badem, Dockweiler, Oberweis und Mettendorf. In Bollendorf ist sie gerade im Bau.

Hinzu kommen 27 Geldautomaten.

Das VR-Eins-Konzept: VR Eins sind Beraterfilialen, in denen es keinen Bargeld-Verkehr gibt, aber mit Fachkräften Termine ausgemacht werden können, um über Themen wie Finanzierungen, Versicherungen oder Geldanlage zu sprechen – von 7 bis 20 Uhr. VR Eins gibt es bereits in Bitburg Bahnhof und Speicher und soll in Prüm Ende März in der neuen Geschäftsstelle eröffnen. Zudem sind solche Beraterfilialen bis Ende des Jahres auch in Gerolstein und Neuerburg geplant.