Kräuter, Krimi, Kunst und Köstlichkeiten Endlich-Eifel-Bugazin „Genüsse der Eifel“ wird in Rittersdorf vorgestellt

Rittersdorf · Am Freitag, 13. Oktober, feiert das Endlich-Eifel-Bugazin „Genüsse der Eifel“ mit einer Lesung mit Live-Musik und Leckereien aus der Kräuterküche seine Premiere im Gasthaus „Zum Bildchen“ in Rittersdorf. Was das Bugazin bietet und was die Gäste der Premiere erwartet.

10.10.2023, 15:40 Uhr

„Genüsse der Eifel“ ist das Thema des siebten Bands der Reihe „Endlich Eifel“. Das Bugazin wird am Freitag, 13. Oktober, im Gasthaus Zum Bildchen in Rittersdorf vorgestellt Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Auf den Feldern der Eifel wachsen köstliche Kartoffeln und Gemüse, es gedeihen Kern- und Steinobst, Beeren und Wildfrüchte. Im fast mediterranen Klima des Ahrtals reifen edle Trauben, die Milch der Ziegen und Kühe hat ein spezielles Aroma, Bienen verarbeiten den Nektar von Wildblumen und Kräutern zu leckerem Honig. Ein Genuss sind all diese Köstlichkeiten!