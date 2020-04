Frühlingsfarben : Endlich mal ein bisschen Farbe

Geschäfte offen, Kirchen am Start: Endlich blühen die Bäume am Prümer Hahnplatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm (fpl) Sie haben sich wirklich Zeit gelassen, die Kirschbäume am Prümer Hahnplatz: Während in anderen Regionen bereits alles in prächtiger Blüte stand, zogen die Bäume in der Abteistadt erst jetzt nach.

Dafür aber dpürfen wir uns jetzt eben ein bisschen länger am farbenfrohen anblick erfreuen in diesen grauen Coronazeiten.