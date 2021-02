Kommentar : Endlich tut sich was beim Mobilfunkausbau

Foto: TV/Friedemann Vetter

Die Eifel gehört, was das Mobilfunknetz angeht, weiterhin zu den Schlusslichtern in Deutschland. Und Deutschland ist inzwischen eines der Schlusslichter in Europa. In kaum einem anderen Land gibt es derart viele Funklöcher.

Dabei ist ein stabiler Handyempfang bekanntermaßen ein Standortfaktor, nicht nur für Bürger, sondern auch für Unternehmen. Höchste Zeit also, dass sich hier endlich was tut. Und der ländliche Raum nicht weiter abgehängt bleibt. Die Pläne der großen Telekommunikationsunternehmen geben nun endlich Grund zur Hoffnung, dass der Kreis kein digitales Entwicklungsland bleibt.