Volksfest : Der Prümer Sommer kehrt zurück

Prüm Frohe Partybotschaft: Der Prümer Sommer ist zurück aus der Pandemiepause, 30 Jahre nach seiner Premiere. Noch steht das komplette Programm nicht. Aber am letzten Junisonntag steigt die Eröffnung. Und zum Finale spielen die Kölner „Räuber“. Trömmelsche!

Stimmt: Vor genau 30 Jahren feierte das Volksfest Premiere. Und jetzt läuft die Planung für die 28. Ausgabe. Beginn ist am Sonntag, 26. Juni, mit dickem Programm in der Innenstadt, zum Finale am Donnerstag, 18. August, spielen die Kölner „Räuber“ und werden kräftig „dat Trömmelche“ gehen lassen.