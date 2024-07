Open Air Rock’n Geröll: In Willwerath ist wieder Festival

Wie schön, würde doch nur alles so gut laufen. Wen haben sie verpflichtet? Die profilierteste Band kommt aus den Niederlanden: The Grand East, die Formation ist europaweit bühnenerfahren, sie spielt – was auch sonst in Willwerath – Rock, sehr eigenwillig, sehr Sechziger und Siebziger, sehr energiegeladen. Was sich vor allem am Sänger Arthur Akkermans zeigt, der vermutlich die Vergleiche mit Jim Morrison (Stimme) und Joe Cocker (Gebaren) kaum noch wird hören wollen. Ist aber was dran, der Mann hängt sich so rein, dass man sich beinah Sorgen um ihn macht. Gehört aber so, ist ja Rock.