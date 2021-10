Engagierte Stadt : Wanderung nach Mötsch und Matzen

Bitburg Die Volkshochschule Bitburg und die Engagierte Stadt Bitburg laden für Freitag, 5. November, 15 Uhr ein zu einer Herbstwanderung in einer kleinen Gruppe von bis zu sieben Personen. Ziel ist es den Teilnehmern Lust auf Bewegung machen.

Treffpunkt ist in Bitburg auf dem Parkplatz Altes Gymnasium (Prälat-Benz-Str.16). Gewandert wird eine Strecke, die vom Treffpunkt aus nach Mötsch und Matzen geht und durch den neuen Messeweg zurück zum Startpunkt kommt. Die Streckenlänge beträgt etwa neun Kilometer. Nach Absprache bestehen Einkehrmöglichkeiten im Vereinshaus/Cafe der Kleingartenanlage Matzen oder zum Abschluss in einem Restaurant in Bitburg.