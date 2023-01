Enquete-Kommission : Abgeordnete zu Gast in der Eifel

Abgeordnete zu Gast in der Eifel

Lasel/Bettingen/Gerolstein (sn) Die Enquete-Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“ des rheinland-pfälzischen Landtages hat sich am Montag in Gerolstein, Lasel, Oberweiler und Bettingen einen Überblick über den Stand des Wiederaufbaus und zu Hochwasservorsorgekonzepten verschafft.

In Lasel (Foto) haben die Kinder der Kita die Mitglieder der Enquete-Kommission begrüßt. Am Nachmittag gab es eine Anhörung zum Thema „Kritische Infrastruktur und Wiederaufbau“ in Bettingen.

Foto: Stefanie Glandien