Prümer Bratschist mit dabei Ensemble der Münchner Philharmoniker auf Tour: Erst Südkorea, dann die Eifel

„Ich freu mich wahnsinnig darauf“, sagt Wolfgang Berg. Denn er kehrt, dienstlich sozusagen, nach langer Zeit wieder einmal zurück in seine Geburtsstadt Prüm, zusammen mit sieben Solisten-Kollegen von den Münchner Philharmonikern. Dem Orchester, einem der renommiertesten in Deutschland, gehört der Bratschist seit 33 Jahren an.