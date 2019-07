Familie : Entdecke die Abenteuer der Südeifel

Ernzen Eine Erlebniskarte mit vielen Ausflugszielen für Kinder liegt ab sofort in allen Tourist-Informationen der Südeifel aus.

In Ernzen gibt es zum Beispiel den Dinosaurierpark und die Teufelsschlucht. In Kordel die Burg Ramstein, in Klausen den Kinder-Kletterpark, in Irrhausen GPS-Touren mit Benny Biber und in Lünebach den Eifelzoo. Und das sind nur einige Beispiele von den vielen Angeboten, die es zu entdecken gibt.

Gezeichnet hat die Karte der Illustrator und Maler Josef Hammen aus Trierweiler. Gestaltet wurde sie von seiner Frau, der Grafikerin Susanne Hammen. Josef Hammen wurde überregional bekannt durch sein Projekt „366 x Trier“, in dem er ein Jahr lang täglich ein Bild malte. Und da es ein Schaltjahr war, gab es auch ein Bild mehr als normalerweise. Vor einem Jahr erschien auch sein „Wimmelbuch von Trier“. Nun wimmelt es in der Südeifel. Denn neben den Ausflugszielen hat er auch jede Menge Tiere und Männchen auf die Karte gezeichnet.

Um die Karte „Hits for kids“ zu realisieren, haben sich alle Touristinformationen der Südeifel zusammengeschlossen. „Jede Region hat seine Ausflugsziele ausgewählt“, sagt Elke Wagner, zuständig fürs Marketing bei der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH. „Die Idee hatten wir schon vor ein paar Jahren, weil es nichts Vergleichbares gibt und wir viele Nachfragen nach so etwas hatten“, sagt sie. Die Region Müllerthal in Luxemburg hat etwas ähnliches aufgelegt, allerdings nur für das eigene Gebiet. „Uns erschien es sinnvoller, das im Verbund mit den anderen zusammen zu machen“, sagt Elke Wagner. Während die Karte vorne vor allem farbenfroh und kinderfreundlich gestaltet ist, findet man auf der Rückseite für jede Region die Adressen und Internetseiten der Ausflugsziele. Außerdem ist die Karte in vier Sprachen, also in Deutsch, Englisch, Niederländisch und Französisch, verfasst.