Illegale Abfallentsorgung auf Friedhöfen : Wo Hausmüll sicher nicht hingehört

Die Entsorgung von Hausmüll in den auf Friedhöfen bereitgestellten Abfallbehältern ist eine Ordnungswidrigkeit und kann für die Verursacher richtig teuer werden – sofern sie zu ermitteln sind. Foto: Vladi Nowakowski

Bitburg/Prüm/Neidenbach Joghurtbecher, Flaschen und Verpackungsreste im Kompostcontainer des Friedhofs mussten in Neidenbach teuer entsorgt werden.

Neidenbachs Ortsbürgermeister Edwin Mattes ist sauer. „Die Entsorgung von Hausmüll in dem Kompostbehälter und in den bereitgestellten Mülltonnen auf dem Friedhof ist strikt untersagt. Jegliches Vergehen wird in Zukunft zur Anzeige gebracht“, warnt er die Übeltäter im Amtsblättchen.