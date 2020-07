Umwelt : Entsorgung von Problemabfall kommt Bürger teuer

Reipeldingen/Walsdorf Ein Reipeldinger war einen halben Tag unterwegs, um sechs Säcke Steinwolle zu entsorgen.

Klaus Essers aus Reipeldingen (Verbandsgemeinde Arzfeld) wollte alles richtig machen. Im Dach seines Hauses hatte ein Marder seinen Unterschlupf gebaut. Essers hat daraufhin das verschmutzte Dämmmaterial entfernt und wollte es ordnungsgemäß entsorgen. So kamen sechs Säcke gefüllt mit Steinwolle zusammen. Die nächste Deponie liegt in Rittersdorf, 37 Kilometer von seinem Haus entfernt. Doch dort nimmt man keine Steinwolle an.

Die nächste Möglichkeit, um Sondermüll zu entsorgen, ist auf der Deponie in Walsdorf (Verbandsgemeinde Gerolstein) gegeben. Dahin ist Essers dann auch gefahren – eine Strecke 54 Kilometer, wofür er eine Stunde mit dem Auto unterwegs war. „Dort standen schon 17 andere Fahrzeuge in einer Schlange, so dass meine Entsorgung 25 Minuten dauerte“, schreibt er dem Volksfreund in einem Brief. Als Erstes wurde sein Fahrzeug gewogen, dann musste er sich einen anderen, größeren Sack kaufen, in den er seine sechs kleineren Säcke stecken konnte, schildert er das Procedere. Das erneute Wiegen ergab 20 Kilo Steinwolle. Zu zahlende Gebühr: 45 Euro zuzüglich 2,50 Euro für den großen Sack.

Danach hat er sich wieder auf den Heimweg gemacht, eine Stunde Autofahrt. „Ich war 108 Kilometer mit dem Auto unterwegs, ein Vormittag war dahin und ich 47,50 Euro ärmer. Und da wird in der Zeitung spekuliert, warum Bürger ihre Müllsäcke irgendwo stehen lassen“, schreibt er.

Außerdem kann man in Walsdorf nur an einem Donnerstag im Monat seinen Sondermüll loswerden. „Wäre ich nicht Rentner, sondern erwerbstätig, hätte ich mir dafür einen halben Tag Urlaub nehmen müssen“, sagt er.

Lena Schappo vom Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier bestätigt den hohen Preis für die Entsorgung: „Die Gebühr für die Entsorgung einer Tonne (Mg) Dämm-Material ist in der Gebührensatzung festgesetzt und liegt bei 447,71 Euro. Für Anlieferungen bis einschließlich 200 Kilo tritt die Mindestgebühr in Kraft, wodurch zehn Prozent des Gebührensatzes nach Mg aufgerundet auf volle Eurobeträge festgesetzt sind.“

In diesem Fall liegt die Gebühr für die Entsorgung von Dämmmaterialien bei 45 Euro. Der genannte Preis begründe sich dadurch, dass dieser alle Kosten für den Betrieb und die Nachsorge einer Deponie der Klasse DK II beinhaltet. Eine Ablagerung von Dämmstoffen sei erst ab der dieser Deponieklasse zulässig. Steinwolle ist ein Dämmstoff, der zu einem großem Teil aus künstlichen Mineralfasern besteht und aufgrund dessen als gefährlicher Abfall gilt.

Und warum Klaus Essers noch einen speziellen Sack kaufen musste, begründet Lena Schappo damit, dass dies für die Entsorgung künstlicher Mineralfasern so gesetzlich geregelt sei. „Dementsprechend dürfen diese nur entsorgt werden, wenn sie in zugelassenen Entsorgungssäcken (Big-Bags) für künstliche Mineralfasern staubdicht verpackt sind. Dadurch wird vermieden, dass die Fasern als Staub in der Atmosphäre landen und Gesundheitsprobleme verursachen können.“