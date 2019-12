Übungs-Handgranaten in Sperrmüllcontainer gefunden

Rittersdorf In einem Container für Sperrabfall haben Mitarbeiter des A.R.T. zwei Handgranaten gefunden. Zunächst stand nicht fest, ob es sich um Attrappen oder scharfe Waffen handelt. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdiensts identifizieren den Fund vor Ort aber als französische Übungsgranaten - allerdings mit noch scharfen Knallmechanismus.

Nach dem in einem Sammelcontainer für Sperrabfälle zwei Handgranaten gefunden worden waren, kam es am Freitagvormittag zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst auf dem Gelände des Entsorgungs- und Verwertungszentrums (EVZ) des A.R.T. in Rittersdorf. Das Gelände wurde geräumt. Das EVZ blieb bis zur Mittagszeit und der Entfernung der Waffen durch den Kampfmittelräumdienst geschlossen.