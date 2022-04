Steffi Wagner und Maria Arvanitis (v.l.) von der Tourist-Info Bitburger Land, Thomas Herrig als Vertreter der Gastronomen und Ortsbürgermeister Johannes Junk (r.) am Startpunkt zur „Heldentour“ in Meckel vor der Info-Tafel, wie sie an jedem Ausgangspunkt zu den 23 „Bitburger LandGängen“ stehen.