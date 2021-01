„Der teuerste Kilometer in meinem Dienstbereich“ : Der Lückenschluss am Enzradweg bei Neuerburg soll bald kommen

NEUERBURG Der Enzradweg führt im Bereich Daudistel bei Neuerburg nach wie vor über die L 4. Rund 4,5 Millionen Euro würde der Lückschluss kosten.

Dass dort Handlungsbedarf herrscht, dessen ist man sich beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein seit vielen Jahren bewusst. „Wir sind nun soweit, dass wir das Planfeststellungsverfahren starten können“, sagt LBM-Geschäftsführer Harald Enders. Dass sich die Planungen nun schon über Jahre zögen, hänge zum einen damit zusammen, dass man sich in diesem Bereich in einem FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) und damit in einem recht sensiblen Gebiet bewege. Zudem habe es auch zum Teil recht zähe Verhandlungen mit den insgesamt vier betroffenen Grundstückseigentümern gegeben, so der LBM-Chef. Mit dreien habe man sich inzwischen geeignet, der vierte jedoch habe bislang keine Gesprächsbereitschaft gezeigt. Enders hofft, dass sich das noch ändert und es letztlich nicht auf eine Zwangsenteignung hinauslaufen muss.