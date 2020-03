AKTION : Erdorfer räumen auf – trotz Corona

Bitburg-Erdorf (utz) Die Erdorfer machen aus der Not eine Tugend: Sie haben das Konzept der Aktion Saubere Landschaft kurzerhand umgestaltet — von einer Gemeinschaftsaktion in viele Einzelaktionen. Da das für 28. März vorgesehene Gruppensammeln, das sich bereits seit einigen Jahren in vielen Gemeinden bewährt hat, wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wird jetzt die ganze Woche über gesammelt – ganz so, wie es die Pandemie-Vorschriften erlauben.



Von Samstag, 28. März, bis Samstag, 4. April, finden die Einzelaktionen statt. Denn, wie Ortsvorsteher Werner Becker sagt, werde trotz der abgesagten Veranstaltung „der achtlos weggeworfene Müll für alle sichtbar und nicht weniger“.