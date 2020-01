Theater : Erfolgreiche Premiere

Theatergruppe Biersdorf am See feiert erfolgreiche Premiere Am ersten Weihnachtsfeiertag feierte die Theatergruppe Biersdorf am See die erfolgreiche Premiere ihres diesjährigen Stückes „Currywurst und Kaviar“ von Beate Irmisch. Die Gruppe ist im Januar zu Gast im Haus Beda und spielt an folgenden Terminen: Samstag, 11. Januar 2020, Sonntag, 12. Januar 2020 Samstag, 18. Januar 2020, Sonntag, 19. Januar 2020 Samstag, 25. Januar 2020, Sonntag, 26. Januar 2020 Die Vorstellungen sind Samstags um 20 Uhr und Sonntags und 14.30 Uhr, Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Restkarten zum Preis ab 7 Euro sind noch erhältlich bei der Kulturgemeinschaft Bitburg und der Tourist-Information Bitburger Land und Hotel Kornmarkt in Biersdorf am See. Foto: TV/Anne Valerius