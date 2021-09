Wettbewerb : Erfolg im Landeswettbewerb Mathematik

Biesdorf (red) Die Schülerinnen und Schüler des St.-Josef-Gymnasiums Biesdorf absolvierten die zweite Runde des Landeswettbewerbs Mathe­matik äußerst erfolgreich. Zwei Neuntklässler haben sich für das Kolloquium der dritten Runde qualifiziert.

Dies ist in der Geschichte des Wettbewerbs am SJG bisher nur zweimal gelungen. Leni Kolf schaffte den Sprung in die nächste Runde mit einer hervorragenden Punktzahl, und Luca Plein zog mit der Maximalpunktzahl weiter. Sie hatten Aufgaben zur Zahlentheorie, Geometrie, Kombinatorik und Wahr­scheinlichkeits­rechnung gemeistert. Das Bild zeigt den Fach­konferenz­vorsitzenden Mirko Elenz, Luca Plein, Leni Kolf und Schulleiter Jürgen Gieraths (von links). Foto: St.-Josef-Gymnasium Biesdorf