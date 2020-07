Konzertreihe im Autokino Prüm : Autokino-Konzerte in Prüm: Passt!

Prüm Beim Auftakt war der Andrang schon groß, der Auftritt am Donnerstag mit Barbara Spoo und den „Freaky Voices“ ist ausverkauft, zwei weitere folgen im August.

So wünscht man sich das doch als Anbieter: Der erste Konzertabend im Autokino vorige Woche auf dem Prümer Austellungsgelände mit „Acoustic Activity“ war richtig gut besucht: 42 Fahrzeuge parkten an der Markthalle, und deren Insassen ließen sich den Auftritt von Michael Raskopp und Marius Wagner gefallen – wie auch den anschließenden Film mit Musik von Udo Jürgens. Titel: „Ich war noch niemals in New York.“