Alsdorf Der diesjährige "Naturschutztag" der Ortsgemeinde Alsdorf war wieder ein voller Erfolg. Mehr als 30 Teilnehmer stellten sich in den Dienst der Gemeinde und befreiten die Ortslage und die umliegenden Wirtschaftswege von Müll und sonstigen Unrat. In diesem Zusammenhang konnten auch noch einige Renovierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gemeinde bedankte sich mit einem Imbiss am Feuerwehrgerätehaus. Manfred Heinen. Foto: TV/Manfred Heinen