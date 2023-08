Erhöhter Bedarf Die Endoskopie in Prüm wird aufgestockt

Prüm · Gute Nachricht aus der Abteistadt: Das St.-Joseph-Krankenhaus investiert in zwei neue Endoskopie-Stationen. In Kürze will das Hospital damit den deutlich erhöhten Bedarf bei den Patienten besser decken können – und vor allem: schneller.

22.08.2023, 16:51 Uhr

Mehr Möglichkeiten dank neuer Geräte: Schwester Martina Kleineidam und Chefarzt Philipp Kaiser in einem der beiden Endoskopie-Räume des Krankenhauses Prüm. Als Patient stellt sich Michael Wilke zur Verfügung, der kaufmännische Direktor. Foto: Fritz-Peter Linden