Gute Stimmung gewiss „Fröhlich, friedlich, funky, Fastnacht!“: Ein Interview mit Moneyrollers Frontman Christian Pauly

Bitburg · Sie gehören in Bitburg ja schon zum Kulturgut: Erich and the Funky Moneyrollers stehen auch dieses Jahr an Fastnacht wieder auf der Bühne.

07.02.2024 , 17:22 Uhr

Erich and the Funky Moneyrollers treten an Weiberdonnerstag und Faschingssonntag in Bitburg auf. Foto: Erich and the Funky Moneyrollers

Eine Gruppe, die aus Bitburg genauso wenig wegzudenken ist wie das Bier: Erich and the Funky Moneyrollers. Und noch eine Sache haben sie mit dem Getränk gemeinsam, denn beide sind während der Fastnachtszeit sehr beliebt.